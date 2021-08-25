ЭКОНОМИКА РБ

РОГАЧЕВЖЕЛЕЗОБЕТОН В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ УВЕЛИЧИЛ ПРОИЗВОДСТВО БЕТОНА ПОЧТИ НА 30%

11:44 26.08.2021 Предприятие холдинга «Белорусская цементная компания» – филиал «Рогачевжелезобетон» ОАО «Кричевцементношифер» – увеличило производство товарного бетона в I полугодии по сравнению с январем-июнем 2020 года на 29,4%. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, Рогачевжелезобетон в январе-июне существенно нарастил производство и отгрузку товарного бетона – до 3226 куб. метров. Среднемесячная заработная плата на предприятии увеличилась на 9%.