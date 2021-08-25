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ЭКОНОМИКА РБ


СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ СОКРАТИЛОСЬ В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ НА 5,6%


11:33 26.08.2021

В январе-июле 2021 г. в хозяйствах всех категорий Гродненской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 1816,7 млн рублей и сократилось по сравнению с январем-июлем 2020 г. в сопоставимых ценах на 5,6%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 1761,7 млн рублей, или в сопоставимых ценах 94,6% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 183,8 тыс. тонн, молока – 828 тыс. тонн, яиц получено 253,1 млн штук. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97,2% объема производства скота и птицы (в живом весе), 97,9% молока и 80,4% производства яиц.

На 1 августа 2021 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 687,3 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 222 тыс. голов. Численность свиней составила 634,4 тыс. голов.

На 1 августа 2021 г. в сельскохозяйственных организациях зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) скошены с 37,6% площадей, подлежащих уборке (на 1 августа 2020 г. – 41%). Всего намолочено зерна в первоначально оприходованном весе 486,8 тыс. тонн при средней урожайности 40,7 центнера с одного гектара убранной площади.

На 1 августа 2021 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов 955,2 тыс. тонн кормовых единиц, из них кормов из трав – 661,5 тыс. тонн. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 14,5 центнера кормовых единиц, кормов из трав – 13 центнеров.
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