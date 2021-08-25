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ЭКОНОМИКА РБ
КВОТЫ НА СОЗДАНИЕ УСТАНОВОК ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВИЭ В БЕЛАРУСИ НА ПРЕДСТОЯЩИЕ ТРИ ГОДА УСТАНАВЛИВАТЬ НЕ БУДУТ
11:09 26.08.2021
Квоты на создание установок по использованию возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Беларуси на предстоящие три года устанавливать не будут. Такое решение приняла республиканская межведомственная комиссия по установлению, распределению, высвобождению и изъятию квот на создание установок по использованию ВИЭ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэнерго, квоты на создание установок по использованию возобновляемых источников энергии устанавливаются в объемах, необходимых для обеспечения выполнения прогнозных индикаторов энергетической безопасности Беларуси.
«…с учетом выполнения по итогам 2020 года установленного <...> индикатора «отношение объема производства (добычи) первичной энергии из возобновляемых источников энергии к валовому потреблению ТЭР» на уровне 7,4% при задании 6% и проводимой работы по совершенствованию законодательства в области использования ВИЭ, принято решение не устанавливать квоты на предстоящие три года и вернуться к рассмотрению данного вопроса в январе 2022 года <...>», - пояснили в Минэнерго.
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