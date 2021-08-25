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ЭКОНОМИКА РБ
В РЯД ДОКУМЕНТОВ ПРИЛОЖЕНИЯ A1 BANKING ВНЕСЕНЫ ДОПОЛНЕНИЯ
10:50 26.08.2021
Унитарное предприятие «А1» вносит дополнения в документы приложения A1 banking.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, вносятся дополнения в ряд документов, регламентирующих использование мобильного приложения A1 banking: «Cоглашение об использовании приложения A1 banking», «Правила участия в программе лояльности A1 banking», а также «Порядок предоставления услуги А1 кошелек».
Изменения вступят в силу 6 сентября 2021 года.
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