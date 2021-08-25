ЭКОНОМИКА РБ

В РЯД ДОКУМЕНТОВ ПРИЛОЖЕНИЯ A1 BANKING ВНЕСЕНЫ ДОПОЛНЕНИЯ

10:50 26.08.2021 Унитарное предприятие «А1» вносит дополнения в документы приложения A1 banking. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, вносятся дополнения в ряд документов, регламентирующих использование мобильного приложения A1 banking: «Cоглашение об использовании приложения A1 banking», «Правила участия в программе лояльности A1 banking», а также «Порядок предоставления услуги А1 кошелек». Изменения вступят в силу 6 сентября 2021 года.