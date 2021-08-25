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ЭКОНОМИКА РБ
ГОСЗАКАЗ ПО ЗЕРНУ В БЕЛАРУСИ ВЫПОЛНЕН ПОЧТИ НА 90%
09:46 26.08.2021
Госзаказ по зерну в Беларуси выполнен на 89,6%, поставлено 744,4 тыс. тонн. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства сельского хозяйства и продовольствия.
Так, на утро 25 августа зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) убраны с 2,060 млн га, что составляет 97,2% запланированной площади.
Намолочено 6,270 млн т зерна. По намолоту лидирует Минская область - более 1,6 млн т зерна, далее следуют Брестская область - около 1,2 млн т, Гродненская - более 1 млн т, в Могилевской намолочено 849,7 тыс. т, в Гомельской - 780,2 тыс. т, в Витебской - 767,7 тыс. т.
Сев озимых крестоцветных культур на зерно проведен на площади 319,3 тыс. га, что составляет 86,9% от запланированного.
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