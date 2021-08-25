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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ 26 АВГУСТА ПРОЙДЕТ I БИЗНЕС-ВСТРЕЧА УЧАСТНИКОВ РЫНКА ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННЫХ УСЛУГ
09:32 26.08.2021
РУП «Белтаможсервис» примет участие в I бизнес-встрече участников рынка транспортно-экспедиционных услуг, которая состоится в Минске 26 августа 2021 года (Бизнес-центр Green City).
Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, формат бизнес-встречи предусматривает выступления основных игроков рынка, диалог обсуждение вопросов развития рынка перевозок грузов и экспедирования, дискуссионные панели и др.
В частности, планируется обсудить развитие отрасли транспортно-экспедиционных услуг, текущие прогнозы и перспективы, ситуацию в сфере продаж транспортно-экспедиционных услуг, найм персонала, юридическое сопровождение бизнеса, текущее состояние и положение дел на рынке международных автомобильных перевозок.
Кроме того, будут рассматриваться такие вопросы, как состояние и прогнозы развития рынка мультимодальных перевозок, практика продвижения услуг транспортно-экспедиционной компании и страховое обеспечение транспортно-экспедиционных услуг, взаимодействие со страховыми компаниями
В бизнес-встрече примут участие ООО «Прима-Транс» (Брест), ЧП «Демен-тайм», РУП «Белтаможсервис», РУП «СГ-Транс» (Новополоцк), ИП «Квенбергер Логистикс БЕЛ», Ассоциация «БАМЭ», ООО «Динамекс Логистикc» и др.
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