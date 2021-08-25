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ЭКОНОМИКА РБ


РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ ОРГАНИЗАЦИЙ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ СОСТАВИЛА 9,3%


09:20 26.08.2021

За январь-июнь 2021 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Гродненской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 12,2%, рентабельность продаж – 9,3%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 июля 2021 г. составила 3,6 млрд рублей, в том числе просроченная – 0,5 млрд рублей, или 14,4% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 июля 2021 г. составила 8 млрд рублей, в том числе просроченная – 0,5 млрд рублей, или 5,6% от общего объема кредиторской задолженности.
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