ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
25.08.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


МОБИЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР МТС К 1 СЕНТЯБРЯ РАСШИРЯЕТ 4G-СВЯЗЬ ПОЧТИ В 50 ГОРОДАХ БЕЛАРУСИ


18:25 25.08.2021

Мобильный оператор МТС увеличил емкость 4G-сети к началу учебного года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, в конце августа модернизировано более 174 базовых станций LTE в диапазоне 2600 МГц по всей стране.

Базовые станции были модернизированы в Минске, областных и районных центрах, а также небольших населенных пунктах. Всего модернизация сети охватила 48 городов. Среди них — Барановичи, Бобруйск, Борисов, Волковыск, Дзержинск, Жлобин и Заславль. Улучшена мобильная связь в Иваново, Калинковичах, Кобрине, Кричеве, Лиде, Мозыре, Несвиже и Островце. Мобильный интернет также стал быстрее в Орше, Полоцке, Новополоцке, Слониме, Сморгони, Солигорске и Толочине.

Сеть LTE усилена исходя из потребностей абонентов. Включение дополнительных секторов позволит значительно увеличить скорость передачи данных при одновременном подключении к сети большего числа пользователей.

МТС первым в Беларуси предоставил абонентам доступ к 4G-сети. На сегодняшний момент она охватывает площадь, на которой проживает 81,75% населения страны. LTE-сеть работает в трех диапазонах — 800, 1800 и 2600 МГц. МТС расширяет сеть 4G совместно с инфраструктурным партнером beСloud.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.08.2021
валюта курс
EUR 2.9413
USD 2.5065
RUB 3.3898
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.08.2021
валюта курс +/-
EUR 2.9432 +0.0019
USD 2.5058 -0.0007
RUB 3.3990 +0.0092
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.08.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9400 2.9450
USD 2.5000 2.5060
RUB 3.3910 3.3980
подробнее

Конвертация в банках
на 25.08.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1730 1.1760
EUR/RUB 86.5000 86.8000
USD/RUB 73.7000 74.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте