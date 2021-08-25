|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|25.08.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МОБИЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР МТС К 1 СЕНТЯБРЯ РАСШИРЯЕТ 4G-СВЯЗЬ ПОЧТИ В 50 ГОРОДАХ БЕЛАРУСИ
18:25 25.08.2021
Мобильный оператор МТС увеличил емкость 4G-сети к началу учебного года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, в конце августа модернизировано более 174 базовых станций LTE в диапазоне 2600 МГц по всей стране.
Базовые станции были модернизированы в Минске, областных и районных центрах, а также небольших населенных пунктах. Всего модернизация сети охватила 48 городов. Среди них — Барановичи, Бобруйск, Борисов, Волковыск, Дзержинск, Жлобин и Заславль. Улучшена мобильная связь в Иваново, Калинковичах, Кобрине, Кричеве, Лиде, Мозыре, Несвиже и Островце. Мобильный интернет также стал быстрее в Орше, Полоцке, Новополоцке, Слониме, Сморгони, Солигорске и Толочине.
Сеть LTE усилена исходя из потребностей абонентов. Включение дополнительных секторов позволит значительно увеличить скорость передачи данных при одновременном подключении к сети большего числа пользователей.
МТС первым в Беларуси предоставил абонентам доступ к 4G-сети. На сегодняшний момент она охватывает площадь, на которой проживает 81,75% населения страны. LTE-сеть работает в трех диапазонах — 800, 1800 и 2600 МГц. МТС расширяет сеть 4G совместно с инфраструктурным партнером beСloud.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.08.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 25.08.2021
Курсы в банках
на 25.08.2021
Конвертация в банках
на 25.08.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте