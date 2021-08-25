Мобильный оператор МТС увеличил емкость 4G-сети к началу учебного года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, в конце августа модернизировано более 174 базовых станций LTE в диапазоне 2600 МГц по всей стране.

Базовые станции были модернизированы в Минске, областных и районных центрах, а также небольших населенных пунктах. Всего модернизация сети охватила 48 городов. Среди них — Барановичи, Бобруйск, Борисов, Волковыск, Дзержинск, Жлобин и Заславль. Улучшена мобильная связь в Иваново, Калинковичах, Кобрине, Кричеве, Лиде, Мозыре, Несвиже и Островце. Мобильный интернет также стал быстрее в Орше, Полоцке, Новополоцке, Слониме, Сморгони, Солигорске и Толочине.

Сеть LTE усилена исходя из потребностей абонентов. Включение дополнительных секторов позволит значительно увеличить скорость передачи данных при одновременном подключении к сети большего числа пользователей.

МТС первым в Беларуси предоставил абонентам доступ к 4G-сети. На сегодняшний момент она охватывает площадь, на которой проживает 81,75% населения страны. LTE-сеть работает в трех диапазонах — 800, 1800 и 2600 МГц. МТС расширяет сеть 4G совместно с инфраструктурным партнером beСloud.