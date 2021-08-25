Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Минска в июле 2021 г. составила 2062,1 рубля. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в Главном статистическом управлении региона.

Напомним, в июне 2021 года средняя зарплата в столице была 2023,3 рубля.

Таким образом в июне она увеличилась по сравнению с июнем на 38,3 рубля, или на 1,9%.

С начала текущего года зарплата выросла на 213,1 рубля, или на 11,5%.