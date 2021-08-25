|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|25.08.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА МИНЧАН В ИЮЛЕ УВЕЛИЧИЛАСЬ НА 1,9%
18:21 25.08.2021
Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Минска в июле 2021 г. составила 2062,1 рубля. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в Главном статистическом управлении региона.
Напомним, в июне 2021 года средняя зарплата в столице была 2023,3 рубля.
Таким образом в июне она увеличилась по сравнению с июнем на 38,3 рубля, или на 1,9%.
С начала текущего года зарплата выросла на 213,1 рубля, или на 11,5%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.08.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 25.08.2021
Курсы в банках
на 25.08.2021
Конвертация в банках
на 25.08.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте