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ЭКОНОМИКА РБ


ГОССТАНДАРТ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В БЕЛОРУССКОМ ПРОМЫШЛЕННО-ИННОВАЦИОННОМ ФОРУМЕ-2021


18:08 25.08.2021

Госстандарт примет участие в Белорусском промышленно-инновационном форуме-2021, который пройдет 28-30 сентября в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, на объединенной выставочной экспозиции комитета будут представлены результаты и приоритеты деятельности в области технического нормирования и стандартизации, метрологии, аккредитации, испытаний, информационного обеспечения и качества.

В рамках выставочного проекта состоятся международные специализированные выставки «ТехИнноПром», «Профсварка», «Химия. Нефть и газ», «Полимеры и композиты». Запланированы также панельные дискуссии, симпозиумы, конференции, семинары, посвященные трендам развития промышленного потенциала Беларуси, перспективным научным разработкам и технологиям в этой области.

В рамках международного симпозиума «Технологии. Оборудование. Качество» организации Госстандарта проведут секционные заседания: «Новые инструменты качества» (БелГИСС) – 28 сентября; «Обеспечение единства измерений в Республике Беларусь» (БелГИМ) – 29 сентября; «Аккредитация. От стратегии к тактике» (БГЦА) – 29 сентября.

Кроме того, состоится церемония награждения победителей республиканского конкурса «Компетентность-2020».
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