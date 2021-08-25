ЭКОНОМИКА РБ

В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ ПОЛУЧАТЬ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В БЕЛАРУСИ БУДУТ ОКОЛО 425 ТЫС. ДЕТЕЙ

18:00 25.08.2021 В новом учебном году получать дошкольное образование в Беларуси будут около 425 тыс. детей. "Охват детей от 1 года до 6 лет за последние пять лет также значительно увеличился - с 75% в 2016 году до 85,3% в прошлом в учебном году. Доступность дошкольного образования обеспечивается за счет реализации ряда различных мероприятий, что позволило за 5 лет создать порядка 40,5 тыс. дополнительных мест для детей дошкольного возраста", - сообщили в Министерстве образования.