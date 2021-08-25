|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|25.08.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ ПОЛУЧАТЬ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В БЕЛАРУСИ БУДУТ ОКОЛО 425 ТЫС. ДЕТЕЙ
18:00 25.08.2021
В новом учебном году получать дошкольное образование в Беларуси будут около 425 тыс. детей.
"Охват детей от 1 года до 6 лет за последние пять лет также значительно увеличился - с 75% в 2016 году до 85,3% в прошлом в учебном году. Доступность дошкольного образования обеспечивается за счет реализации ряда различных мероприятий, что позволило за 5 лет создать порядка 40,5 тыс. дополнительных мест для детей дошкольного возраста", - сообщили в Министерстве образования.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.08.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 25.08.2021
Курсы в банках
на 25.08.2021
Конвертация в банках
на 25.08.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте