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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ ДОХОДЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ФОНДА ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ СОСТАВИЛИ 3,6 МЛН РУБЛЕЙ
17:54 25.08.2021
Доходы республиканского фонда гражданской авиации за январь-июнь 2021 года составили 3,6 млн рублей и сформированы в основном за счет амортизационных отчислений авиационных организаций.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, расходы фонда в январе-июне 2021 года профинансированы в сумме 5,1 млн рублей, в том числе за счет образовавшихся на 1 января 2021 года остатков средств фонда гражданской авиации.
Основная сумма расходов фонда гражданской авиации (4,2 млн рублей) направлена на выдачу субсидий.
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