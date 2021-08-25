ЭКОНОМИКА РБ

ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ ДОХОДЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ФОНДА ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ СОСТАВИЛИ 3,6 МЛН РУБЛЕЙ

17:54 25.08.2021 Доходы республиканского фонда гражданской авиации за январь-июнь 2021 года составили 3,6 млн рублей и сформированы в основном за счет амортизационных отчислений авиационных организаций. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, расходы фонда в январе-июне 2021 года профинансированы в сумме 5,1 млн рублей, в том числе за счет образовавшихся на 1 января 2021 года остатков средств фонда гражданской авиации. Основная сумма расходов фонда гражданской авиации (4,2 млн рублей) направлена на выдачу субсидий.