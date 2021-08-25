Строительная организация обналичивала денежные средства через своих работников, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей. Этот факт выявили сотрудники инспекции МНС по Ленинскому району Могилева в ходе налоговой проверки.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, регулярно поступающие от стройорганизации выплаты работники предприятия, являющиеся ИП, под видом личного дохода снимали со своих расчетных счетов в банке и передавали директору. Данный механизм использовался исключительно во избежание перечисления налогов в бюджет.

ООО признано налоговым агентом и из сумм доходов, выплаченных указанным лицам в размере 248,3 тыс. рублей, предъявлен к уплате подоходный налог в сумме 32,3 тыс. рублей. Сумма налога поступила в бюджет в полном объеме.