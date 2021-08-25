|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|25.08.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МОГИЛЕВСКАЯ СТРОЙОРГАНИЗАЦИЯ ВЫВОДИЛА ДОХОДЫ ЧЕРЕЗ СВОИХ РАБОТНИКОВ
17:47 25.08.2021
Строительная организация обналичивала денежные средства через своих работников, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей. Этот факт выявили сотрудники инспекции МНС по Ленинскому району Могилева в ходе налоговой проверки.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, регулярно поступающие от стройорганизации выплаты работники предприятия, являющиеся ИП, под видом личного дохода снимали со своих расчетных счетов в банке и передавали директору. Данный механизм использовался исключительно во избежание перечисления налогов в бюджет.
ООО признано налоговым агентом и из сумм доходов, выплаченных указанным лицам в размере 248,3 тыс. рублей, предъявлен к уплате подоходный налог в сумме 32,3 тыс. рублей. Сумма налога поступила в бюджет в полном объеме.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.08.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 25.08.2021
Курсы в банках
на 25.08.2021
Конвертация в банках
на 25.08.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте