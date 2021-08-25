ОАО «Гомсельмаш» — управляющая компания холдинга представит свою технику на международной выставке Armenia Expo-2021, которая пройдет с 16 по 18 сентября 2021 года в Ереване.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, Гомсельмаш впервые примет участие в выставке. Между тем два комбайна GS12A1, начиная с прошлого года, успешно работают на полях Армении.

Международная выставка Armenia Expo проводится в 20-й раз как универсальный региональный торгово-промышленный форум.

Организатор экспозиции белорусских производителей Made in Belarus – выставочное унитарное предприятие «Белинтерэкспо» Белорусской торгово-промышленной палаты. Более двадцати белорусских компаний различных отраслей представят в столице Армении свои лучшие новинки, адаптированные под предпочтения и потребности армянских партнеров.

Мероприятие пройдет при поддержке посольства Беларуси в Армении, а также правительства Республики Армения.