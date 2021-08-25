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ЭКОНОМИКА РБ
В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ ВЫЯВЛЕНО 17 ФАКТОВ ВЫПЛАТЫ ЗАРПЛАТЫ «В КОНВЕРТАХ»
17:19 25.08.2021
Налоговыми органами Витебской области в 1 полугодии 2021 года в ходе выездных проверок установлено 17 фактов не исчисления (не полного исчисление) подоходного налога с физических лиц при выплате доходов налоговыми агентами (зарплата в «конвертах»).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Витебской области, в итоге доначислен подоходный налог в сумме 748 тыс. рублей.
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