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ЭКОНОМИКА РБ
ЗАВОД ВИНОГРАДНИХ ВИН «ПЯТЬ КОНТИНЕНТОВ» НАМЕРЕН ВЫЙТИ ИЗ СОСТАВА КОНЦЕРНА «БЕЛГОСПИЩЕПРОМ»
16:43 25.08.2021
27 августа 2021 года состоится заседание совета Белорусского государственного концерна пищевой промышленности «Белгоспищепром».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, на повестке дня - итоги работы организаций, входящих в состав концерна, за первое полугодие 2021 года, отчеты руководителей организаций, входящих в состав концерна, о ликвидации допущенных отставаний в первом полугодии 2021 года, рассмотрение заявления ООО «Завод виноградних вин «Пять континентов» о выходе общества из состава концерна и другие.
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