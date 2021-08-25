ЭКОНОМИКА РБ

ЗАВОД ВИНОГРАДНИХ ВИН «ПЯТЬ КОНТИНЕНТОВ» НАМЕРЕН ВЫЙТИ ИЗ СОСТАВА КОНЦЕРНА «БЕЛГОСПИЩЕПРОМ»

16:43 25.08.2021 27 августа 2021 года состоится заседание совета Белорусского государственного концерна пищевой промышленности «Белгоспищепром». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, на повестке дня - итоги работы организаций, входящих в состав концерна, за первое полугодие 2021 года, отчеты руководителей организаций, входящих в состав концерна, о ликвидации допущенных отставаний в первом полугодии 2021 года, рассмотрение заявления ООО «Завод виноградних вин «Пять континентов» о выходе общества из состава концерна и другие.