Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Минской области в июле 2021 г. составила 1475,3 рубля. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в Главном статистическом управлении региона.

Напомним, в июне 2021 года средняя зарплата в области была 1420,6 рубля.

Таким образом в июле она выросла по сравнению с июнем на 54,7 рубля, или на 3,8%.

С начала текущего года зарплата выросла на 203,4 рубля, или на почти 16%.