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ЭКОНОМИКА РБ


ДОХОДЫ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКАНСКОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ СОСТАВИЛИ 198,6 МЛН РУБЛЕЙ


15:54 25.08.2021

Доходы бюджета республиканского дорожного фонда за январь-июнь 2021 года составили 198,6 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, наибольший удельный вес в структуре доходов бюджета фонда приходится на плату за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам Беларуси с системой электронного сбора оплаты – 165,1 млн рублей (83,1%).

Госпошлина за выдачу разрешения на проезд автомобильных транспортных средств Беларуси по территории иностранных государств поступила в сумме 11,2 млн рублей (5,6%), другие доходы – 22,4 млн рублей (11,3%).

Расходы бюджета республиканского дорожного фонда за январь-июнь 2021 года профинансированы в сумме 350,3 млн рублей (с учетом направления средств из республиканского бюджета), из них расходы на содержание автомобильных дорог – 100,3 млн рублей (28,6% от общей суммы расходов фонда), погашение кредитов банков и выплата процентов по ним – 91,6 млн рублей (26,2%), текущий ремонт автомобильных дорог – 43,7 млн рублей (12,5%), строительство и реконструкция автодорог – 24,1 млн рублей (6,9%), капитальный ремонт автодорог – 17,9 млн рублей (5,1%).

Расходы фонда получателям средств - областным и Минскому городскому исполнительным комитетам за январь-июнь 2021 года составили 71,2 млн рублей и распределились следующим образом: по Брестской области – 11,2 млн рублей (15,7% от расходов в целом на регионы); по Витебской области – 12,4 млн рублей (17,5%); по Гомельской области – 11,0 млн рублей (15,4%); по Гродненской области – 10,8 млн рублей (15,1%); по Минской области – 16,7 млн рублей (23,4%); по Могилевской области – 7,4 млн рублей (10,3%); по Минску – 1,8 млн рублей (2,5%).
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