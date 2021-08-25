В пункте пропуска «Григоровщина» витебские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза на территорию ЕАЭС более 107 кг запасных частей к комбайнам без таможенного декларирования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, гражданин Российской Федерации, следующий через таможенную границу из Латвии на легковом автомобиле AUDI, подал пассажирскую таможенную декларацию на алкогольную продукцию.

При осмотре машины с применением инспекционно-досмотрового комплекса выявлено наличие тайников. При дальнейшем досмотре товары обнаружены под обшивками автомобиля, правым задним крылом, напольными ковриками. А после извлечения запасного колеса и демонтажа шумоизоляционного покрытия багажного отделения выявлено еще больше запчастей широкого ассортимента.

Указанные товары, как предмет административного правонарушения, а также автомобиль, как средство совершения административного правонарушения, изъяты.

По данному факту Витебской таможней начат административный процесс по ч. 2 статьи 15.1 КоАП Республики Беларусь.