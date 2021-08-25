|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|25.08.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ВИТЕБСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ ПАРТИИ ЗАПЧАСТЕЙ К КОМБАЙНАМ
15:02 25.08.2021
В пункте пропуска «Григоровщина» витебские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза на территорию ЕАЭС более 107 кг запасных частей к комбайнам без таможенного декларирования.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, гражданин Российской Федерации, следующий через таможенную границу из Латвии на легковом автомобиле AUDI, подал пассажирскую таможенную декларацию на алкогольную продукцию.
При осмотре машины с применением инспекционно-досмотрового комплекса выявлено наличие тайников. При дальнейшем досмотре товары обнаружены под обшивками автомобиля, правым задним крылом, напольными ковриками. А после извлечения запасного колеса и демонтажа шумоизоляционного покрытия багажного отделения выявлено еще больше запчастей широкого ассортимента.
Указанные товары, как предмет административного правонарушения, а также автомобиль, как средство совершения административного правонарушения, изъяты.
По данному факту Витебской таможней начат административный процесс по ч. 2 статьи 15.1 КоАП Республики Беларусь.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.08.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 25.08.2021
Курсы в банках
на 25.08.2021
Конвертация в банках
на 25.08.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте