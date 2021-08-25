Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 25 августа 2021 года выросло до 472,8 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 472 тыс. 852 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 466 тыс. 332 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 1305 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3712 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1357 человек, число смертей от COVID-19 – на 11.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 20 тыс. 452 теста. Всего в стране проведено 7 млн 700 тыс. 372 теста.

Более 1,58 млн белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них свыше 1,29 млн человек прошли полный курс вакцинации.