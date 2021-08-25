В Гомельской области розничный товарооборот в январе-июле 2021 г. составил 3914,3 млн рублей, или 101,3% в сопоставимых ценах к уровню января-июля 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 91,1% розничного товарооборота области, в январе-июле 2021 г. составил 3 566,5 млн рублей, или 102,2% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

В январе-июле 2021 г. оптовый товарооборот составил 5198,4 млн рублей, или в сопоставимых ценах 111% к уровню января-июля 2020 г.

Товарооборот общественного питания в январе-июле 2021 г. составил 166,8 млн рублей, или 116,8% в сопоставимых ценах к уровню января-июля 2020 г.