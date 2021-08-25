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ЭКОНОМИКА РБ


МОБИЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР LIFE:) ПРЕДЛАГАЕТ БЕЛОРУСАМ ДИСТАНЦИОННО ПОДКЛЮЧАТЬСЯ НА ТАРИФЫ С ESIM


14:02 25.08.2021

Мобильный оператор life:) предлагает белорусам дистанционно подключаться на тарифы с eSIM.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, чтобы стать абонентом life:) или подключить дополнительный номер, теперь не нужно искать салоны связи или ждать доставки SIM-карты. Оформить eSIM и выбрать тариф можно не выходя из дома – в приложении life:) Регистрация. Для этого достаточно скачать его (Goolge Play, App Store или HUAWEI AppGallery) и на старте регистрации выбрать опцию «купить eSIM». Весь процесс полностью дистанционный и в среднем занимает 5 минут!

Как и для SIM-карты, для eSIM необходимо выбрать тарифный план. Для подключения доступны тарифы Шейк Мини, Шейк и Play. Технологию поддерживает несколько десятков устройств, в частности последние версии iPhone, Samsung, Huawei, умные устройства Samsung и Apple, планшеты iPad и другие.

life:) – первый в Беларуси оператор, который запустил оформление eSIM дистанционно. Виртуальная карта позволяет завести новый номер без физической SIM-карты. Функция особенно актуальна для владельцев смартфонов с одним слотом для SIM-карты. С eSIM можно установить сразу несколько номеров и переключаться между ними по мере необходимости.
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