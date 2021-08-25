В январе-июле 2021 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Гомельской области перевезено 41,1 млн тонн грузов, или 87,7% к январю-июлю 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 15,1 млрд. тонно-километров, или 81,5% к соответствующему периоду 2020 года.

Услугами пассажирского транспорта в январе-июле 2021 г. воспользовались 124,6 млн человек, или 95,3% к соответствующему периоду 2020 года.

Пассажирооборот составил 879,2 млн пассажиро-километров, или 95% к уровню января-июля 2020 г.