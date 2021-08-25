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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ СНИЗИЛИСЬ НА 12,3%
12:48 25.08.2021
В январе-июле 2021 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Гомельской области перевезено 41,1 млн тонн грузов, или 87,7% к январю-июлю 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 15,1 млрд. тонно-километров, или 81,5% к соответствующему периоду 2020 года.
Услугами пассажирского транспорта в январе-июле 2021 г. воспользовались 124,6 млн человек, или 95,3% к соответствующему периоду 2020 года.
Пассажирооборот составил 879,2 млн пассажиро-километров, или 95% к уровню января-июля 2020 г.
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