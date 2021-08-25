Действие предторгового ценового коридора на пилопродукцию, реализуемую в ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) на внутренний рынок, продлевается до 15 сентября 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, делается это с целью не допустить возможное манипулирование ценами.

При этом с учетом текущей рыночной конъюнктуры и актуального уровня биржевых котировок изменяются верхние границы по некоторым видам и сортам пиломатериалов.

В частности, верхняя граница ценового коридора на необрезные пиломатериалы хвойных пород 3-го сорта (влажность 20% и более) снижается с 259 BYN/куб.м до 257 BYN/куб.м.

На обрезные пиломатериалы хвойных пород влажностью 14-19% верхняя граница корректируется с 666 BYN/куб.м до 659 BYN/куб.м для 1-го сорта, с 595 BYN/куб.м до 575 BYN/куб.м для 2-го сорта, с 543 BYN/куб.м до 506 BYN/куб.м для 3-го сорта и с 366 BYN/куб.м до 347 BYN/куб.м для 4-го сорта.

Изменения коснулись и обрезных пиломатериалов хвойных пород влажностью 20% и более. Так, на 1-й сорт граница снижается с 604 BYN/куб.м до 594 BYN/куб.м, на 3-й сорт – с 434 BYN/куб.м до 410 BYN/куб.м, на 4-й сорт – с 282 BYN/куб.м до 276 BYN/куб.м.

Для обрезных пиломатериалов лиственных пород 3-го сорта (влажность 20% и более) предторговый ценовой коридор установлен на уровне 372 BYN/куб.м, в то время как предыдущее значение было 405 BYN/куб.м.

Обновленный предторговый ценовой коридор начнет действовать с 26 августа 2021 года. С его параметрами можно ознакомиться по ссылке.