ЭКОНОМИКА РБ

ВРП ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ 2021 ГОДА ПОДРОС НА 2,9%

12:10 25.08.2021 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Гомельской области за январь-июль 2021 г. в текущих ценах составил 11 647,5 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 2,9% больше к уровню января-июля 2020 г.