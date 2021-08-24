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ЭКОНОМИКА РБ
СБОРНИК ПО ОСНОВНЫМ АСПЕКТАМ ДОПУСКА К ОБРАЩЕНИЮ МЕДИЗДЕЛИЙ И ЛЕКАРСТВ ПРЕДСТАВИЛИ В «ВЕЛИКОМ КАМНЕ»
11:57 25.08.2021
В индустриальном парке «Великий камень» презентовали сборник «Основные аспекты допуска к обращению медицинских изделий и лекарственных средств».
Как сообщает сайт индустриального парка, в сборнике представлены требования действующих нормативные правовые акты, которые касаются обращения лекарственных средств и медицинских изделий. Это позволит заявителям, в том числе действующим и будущим резидентам индустриального парка, упростить работу с законодательной базой в этой области. Сборник опубликован на двух языках – русском и китайском.
Издание подготовлено Министерством здравоохранения Беларуси, УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении», а также СЗАО «Компания по развитию индустриального парка».
Кроме этого, в рамках презентации состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между Институтом культуры и экономики Цзиньтай (КНР) и УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении».
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