В январе-июле 2021 г. объем промышленного производства Гомельской области в текущих ценах составил 17,6 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 109,9% к уровню января-июля 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 101,3%, в обрабатывающей промышленности – 111,6%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 109,7%, в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 103,3%.