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ЭКОНОМИКА РБ


МТЗ ПОСТАВИТ В СУДАН 219 ТРАКТОРОВ BELARUS ПО НОВОЙ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СХЕМЕ


11:19 25.08.2021

ОАО «Минский тракторный завод» (МТЗ) поставит в Судан новую для рынка этой страны модель тракторов BELARUS и апробирует новое логистическое решение. Об этом сообщает Telegram-канал МТЗ.

Напомним, в начале лета завод подписал крупный договор с суданским дилером на отправку 204 тракторов BELARUS-800 с тентом. Но после дополнительных переговоров суданский партнер решил также вывести новую для их рынка модель - BELARUS-92. В итоге в Судан планируется отправить 219 единиц техники.

Поскольку партия крупная, внушительной оказалась и стоимость фрахта. Чтобы сохранить конкурентоспособность наших машин, специалисты маркетинг-центра МТЗ нашли новое логистическое решение. Тракторы поплывут на океанском судне не в контейнерах, а на условиях Ro-ro — в трюме. Причем все сразу.

14 октября техника должна быть в порту Бронка в Санкт-Петербурге. Оттуда на фидере ее доставят в Бремерхафен, где перегрузят на лайнер.
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