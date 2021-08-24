В январе-июле 2021 г. в хозяйствах всех категорий Гомельской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 1418,4 млн рублей, или в сопоставимых ценах 93,5% к уровню января-июля 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 1341,8 млн рублей, или в сопоставимых ценах 93,6% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 117,2 тыс. тонн, молока – 551,2 тыс. тонн, яиц получено 270,2 млн штук.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 93,7% объема производства скота и птицы (в живом весе), 96,4% молока и 79,5% производства яиц.

На 1 августа 2021 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 637,1 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 220,5 тыс. голов. Численность свиней составила 341,2 тыс. голов.

На 1 августа 2021 г. в сельскохозяйственных организациях зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) скошены с 49,2% площадей, подлежащих уборке (на 1 августа 2020 г. – 53,5%). Всего намолочено зерна в первоначально оприходованном весе 420,2 тыс. тонн при средней урожайности 24,4 центнера с одного гектара убранной площади.

На 1 августа 2021 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов 522,6 тыс. тонн кормовых единиц, из них кормов из трав – 424,1 тыс. тонн. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 7,9 центнера кормовых единиц, кормов из трав – 8,8 центнера.