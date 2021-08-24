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ЭКОНОМИКА РБ


ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО ПОДГОТОВКЕ И ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ КВАЛИФИКАЦИИ СВАРЩИКОВ ОТКРЫЛСЯ НА БАЗЕ ОАО «БЕЛГАЗСТРОЙ»


10:57 25.08.2021

Инженерно-технический центр по подготовке и повышению уровня квалификации сварщиков открылся 24 августа 2021 года на базе ОАО «Белгазстрой».

Как отметил на церемонии открытия министр энергетики Виктор Каранкевич, это крупный инновационный центр, отвечающий международным требованиям, где ежегодно по самым передовым технологиям смогут обучаться до 900 человек. Проект позволит удовлетворить потребность в высококвалифицированных специалистах не только в газовой, но и других сферах энергетики, а также смежных секторах.

«Это серьезный вклад в развитие и укрепление кадрового потенциала отрасли. Для нас это один из приоритетов, и мы будем развивать и поддерживать это направление», - подчеркнул Виктор Каранкевич, которого цитирует пресс- служба Минэнерго.

По его словам, вопросы подготовки и повышения квалификации рабочих кадров – всегда на особом контроле в Министерстве энергетики, ведь от этого во многом зависит качество предоставляемых потребителям услуг.

Центр оснащен самым современным оборудованием, и это открывает дополнительные возможности в сфере разработки новых технологий и режимов сварки. Их внедрение в производство будет содействовать повышению качества выполняемых строительных работ.

Новый центр станет не только хорошей площадкой для повышения квалификации специалистов, уже имеющих опыт работы в сварочном производстве, но и центром притяжения для молодых специалистов. Для этого здесь созданы необходимые условия, добавил Виктор Каранкевич.

Он также обозначил ключевые направления деятельности холдинга «Белгазстрой» - строительство и реконструкция газовых и тепловых сетей, нефтепроводов, подготовка к разработке торфяных полей.

В свою очередь генеральный директор ГПО «Белтопгаз» Алексей Кушнаренко добавил, что новый центр будет содействовать реализации организациями газовой отрасли новых амбициозных проектов не только в Беларуси, но и за рубежом.

"Проведены переговоры с российским национальным агентством по контролю сварки, что позволит нам аттестовывать специалистов, которые смогут работать на рынке России", - рассказал он.
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