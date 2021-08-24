В Беларуси службой занятости за июнь-июль 2021 года трудоустроено около 23 тыс. учащихся и студентов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, с целью организации временной трудовой занятости учащихся в летний период службой занятости заключено 1,8 тыс. договоров с нанимателями с использованием средств, выделяемых на финансирование мероприятий по занятости населения. На эти цели Государственной программой «Рынок труда и содействие занятости» в 2021 году предусмотрено порядка 7 млн рублей.

В июне-июле службой занятости уже трудоустроено более 20 тысяч человек. Школьникам предлагается принять участие в работах по озеленению и благоустройству территорий учебных заведений и учреждений социальной сферы, ремонту учебной мебели, реставрации книжного фонда библиотек, изготовлению швейной и сувенирной продукции и др.

Кроме того, около 400 организаций готовы предоставить более 4 тыс. вакансий для студентов в августе. В основном это упаковщики, продавцы, обработчики и расфасовщики рыбы и морепродуктов, рабочие зеленого строительства. Перечень организаций еженедельно актуализируется специалистами службы занятости и размещается на портале Государственной службы занятости и на сайтах местных органов власти. В июне-июле за счет средств нанимателей трудоустроено 2,5 тыс. молодых людей.

Минтруда и соцзащиты обращает внимание, что начинать свою трудовую деятельность можно с 14 лет. В таком случае трудовой договор может быть заключен для выполнения исключительно легкого труда, не причиняющего вреда здоровью и не нарушающего процесс обучения, и только с письменного согласия одного из родителей.

Продолжительность ежедневной работы учащихся общеобразовательных учреждений и учреждений профессионально-технического образования, не может превышать во время каникул 4 часов 36 минут (от 14 до 16 лет) и 7 часов (от 16 до 18 лет).