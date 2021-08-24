ОАО «Барановичский автоагрегатный завод» участвует в Международной выставке запасных частей, автокомпонентов, оборудования и товаров для технического обслуживания автомобиля MIMS Automechanika Moscow-2021, которая проходит с 23 по 26 августа в ЦВК «Экспоцентр» в Москве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАЗ, на стенде БААЗ демонстрируется широкий ассортимент выпускаемых предприятием автокомпонентов запчастей к грузовым автомобилям, автобусам, а также железнодорожные комплектующие.

В 2019 году в международной выставке MIMS Automechanika Moscow свои экспозиции представили 1403 компании из 36 стран мира, мероприятие собрало 28 857 посетителей из 66 стран и 77 регионов Российской Федерации. Для размещения всех участников были организованы 12 национальных павильонов и 14 экспозиционных залов, площадь выставки составила более 50 тыс. 500 квадратных метров.