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ЭКОНОМИКА РБ


РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ СОСТАВИЛА 7,2%


09:26 25.08.2021

За январь-июнь 2021 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Гомельской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 8,7%, рентабельность продаж – 7,2%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 июля 2021 г. составила 5,8 млрд рублей, в том числе просроченная – 1,2 млрд рублей, или 20,3% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 июля 2021 г. составила 8,5 млрд рублей, в том числе просроченная – 1,5 млрд рублей, или 17,5% от общего объема кредиторской задолженности.
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