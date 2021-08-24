ЭКОНОМИКА РБ

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В БЕЛАРУСИ ВЫРОСЛА В ИЮЛЕ НА 38,3 РУБЛЯ

18:06 24.08.2021 Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь в июле 2021 г. составила 1471,7 рубля. Об этом сообщил Национальный статкомитет. В июне 2021 г. средняя зарплата была 1433,4 рубля. Таким образом, в июле она выросла по сравнению с июнем на 38,3 рубля, или на 2,7%.