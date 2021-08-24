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ЭКОНОМИКА РБ
СТОЛИЧНЫЙ «ГОРРЕМАВТОДОР» ЗАКУПИЛ ПАРТИЮ СПЕЦМАШИН «АМКОДОР»
17:58 24.08.2021
Государственное ПО "Горремавтодор Мингорисполкома" закупило пять универсальных погрузочных машин AMKODOR WLC12L1 для уборки улиц в осенне-зимний период.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «АМКОДОР» — управляющая компания холдинга», модель предназначена для погрузки в транспортные средства свежевыпавшего снега и сколотого льда, предварительно собранного в валы и кучи.
Машина обладает высокой производительностью, отличной маневренностью и современным дизайном. При ее проектировании были учтены пожелания эксплуатирующих организаций, что позволило холдингу создать машину с высокими потребительскими и эксплуатационными качествами.
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