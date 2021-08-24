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ЭКОНОМИКА РБ
В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ ПО ДЕЛАМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ВЕРХОВНОГО СУДА НАХОДИЛОСЬ 152 ДЕЛА
17:18 24.08.2021
В первом полугодии 2020 года в производстве судебной коллегии по делам интеллектуальной собственности Верховного суда Беларуси находилось 152 дела, из них 114 дел составили споры в области авторского права и смежных прав; 38 дел – споры в области права промышленной собственности.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Верховного суда, всего рассмотрено 76 дел в области авторского права и смежных прав и 20 дел в сфере права промышленной собственности, в том числе 5 жалоб на решения Апелляционного совета при патентном органе.
В удовлетворении указанных жалоб на решения Апелляционного совета при патентном органе Верховным судом отказано.
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