В первом полугодии 2020 года в производстве судебной коллегии по делам интеллектуальной собственности Верховного суда Беларуси находилось 152 дела, из них 114 дел составили споры в области авторского права и смежных прав; 38 дел – споры в области права промышленной собственности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Верховного суда, всего рассмотрено 76 дел в области авторского права и смежных прав и 20 дел в сфере права промышленной собственности, в том числе 5 жалоб на решения Апелляционного совета при патентном органе.

В удовлетворении указанных жалоб на решения Апелляционного совета при патентном органе Верховным судом отказано.