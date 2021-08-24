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ЭКОНОМИКА РБ


У ЖИТЕЛЕЙ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ИСТЕКШУЮ НЕДЕЛЮ С КАРТ-СЧЕТОВ ПОХИТИЛИ БОЛЕЕ 85 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ


17:11 24.08.2021

Не прекращается рост числа преступлений в сфере высоких технологий, что связано прежде всего с совершенствованием способов хищения, а также с доверчивостью граждан.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Следственном комитете Беларуси, за прошедшую неделю следователями Гродненской области возбуждено 29 уголовных дел по ст. 212 (хищение имущества путем модификации компьютерной информации) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

К примеру, в правоохранительные органы обратилась 55-летняя жительница Зельвенского района и сообщила, что ее обманули и похитили с карт-счета крупную сумму денег.

В ходе допроса потерпевшая рассказала, что в мессенджере Viber ей позвонила девушка, которая представилась сотрудницей банка. В ходе разговора собеседница пояснила, что с ее кредитного счета мошенники похищают денежные средства, и чтобы обезопасить свои деньги и установить преступников нужно взять кредиты в нескольких банках на разные суммы, что потерпевшая и сделала.

Местная жительница оформила несколько кредитов в банках Слонима и Барановичей на общую сумму более 25 тысяч рублей. Все деньги хранились на кредитных картах.

По рекомендации лжесотрудницы банка заявительница установила на мобильный телефон программу удаленного доступа и предоставила необходимую информацию собеседнице.

Когда женщина обнаружила отсутствие денег на банковских счетах она попыталась связаться с девушкой, однако последняя на связь не выходила. Потерпевшая также пояснила, что девушка ей звонила несколько раз с разных номеров.

Следователем запрошены сведения о движении денежных средств по карт-счетам женщины, осмотрен ее мобильный телефон, зафиксированы и внесены в специализированую базу номера телефонов, с которых звонили злоумышленники. При анализе сведений установлено, что звонки поступали с абонентских номеров сотовых операторов Литвы и Латвии.

В настоящее время планируется направление международных просьб об оказании правовой помощи, с целью установления лица, которое совершило данные преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.212 (хищение имущества путем модификации компьютерной информации, совершенное в крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Данный случай не единичный, общий ущерб потерпевшим от действий злоумышленников за истекшую неделю составил более 85 тысяч рублей.
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