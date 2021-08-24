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ЭКОНОМИКА РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ ПОДРОС НА 0,6%
16:45 24.08.2021
В Витебской области розничный товарооборот в январе-июле 2021 г. составил 3328,1 млн рублей, или 100,6% в сопоставимых ценах к уровню января-июля 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 89,5% розничного товарооборота области, составил 2978,2 млн рублей, или 101,5% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
В январе-июле 2021 г. оптовый товарооборот составил 2098,6 млн рублей, или в сопоставимых ценах 104,5% к уровню января-июля 2020 г.
Товарооборот общественного питания в январе-июле 2021 г. составил 141,2 млн рублей, или 116,1% в сопоставимых ценах к уровню января-июля 2020 г.
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