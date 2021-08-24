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ЭКОНОМИКА РБ
ПОСВЯЩЕННАЯ 90-ЛЕТИЮ БЕЛМАПО КОНФЕРЕНЦИЯ СОСТОИТСЯ В МИНСКЕ 7-8 ОКТЯБРЯ
16:34 24.08.2021
На базе государственного учреждения образования «Белорусская медицинская академия последипломного образования» (Минск, ул. П.Бровки, 3, корпус 3) 7-8 октября состоится Республиканская научно-практическая конференция с международным участием «От истоков к достижениям XXI века», посвященная 90-летию БелМАПО.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства здравоохранения, основные направления работы конференции — последипломное медицинское образование, подготовка работников высшей научной квалификации, научные достижения и медицинская практика.
В рамках конференции планируется проведение секционных заседаний, на которых будут обсуждены вопросы становления, функционирования, достижения и перспективы развития академии, ее основных направлений в интересах практического здравоохранения Беларуси.
По итогам работы конференции будет издан сборник материалов в электронном виде.
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