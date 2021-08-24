Более 720 тыс. рублей налогов недоплатило в бюджет калинковичское общество с ограниченной ответственностью, используя подконтрольных индивидуальных предпринимателей. Факты уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере выявили работники Мозырского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гомельской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, коммерческая организация в 2015-2020 годах заключила с двумя индивидуальными предпринимателями договоры безвозмездной аренды помещений в торговых центрах Мозыря и Калинковичей. Должностные лица ООО сдавали их в аренду субъектам хозяйствования от имени подконтрольных индивидуальных предпринимателей, на расчетных счетах которых аккумулировалась выручка.

Использование такой схемы привело к занижению размера полученной коммерческой организацией выручки, поскольку индивидуальные предприниматели использовали упрощенную систему налогообложения. Как следствие, в бюджет не поступило свыше 720 тыс. рублей.

За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении руководителя калинковичского частного предприятия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса.

Наложен арест на объекты недвижимости (земельные участки, здания) и транспортные средства общей стоимостью около 465 тыс. рублей.