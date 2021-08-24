Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 24 августа 2021 года выросло до 471,5 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 471 тыс. 495 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 465 тыс. 027 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 727 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умер 3701 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 860 человек, число смертей от COVID-19 – на 10.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 5 тыс. 786 тестов. Всего в стране проведено 7 млн 679 тыс. 920 тестов.

Более 1,57 млн белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них свыше 1,28 млн человек прошли полный курс вакцинации.