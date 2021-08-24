|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.08.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЗА СУТКИ В БЕЛАРУСИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 860 СЛУЧАЕВ КОРОНАВИРУСА — МИНЗДРАВ
15:47 24.08.2021
Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 24 августа 2021 года выросло до 471,5 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 471 тыс. 495 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 465 тыс. 027 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 727 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умер 3701 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.
Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 860 человек, число смертей от COVID-19 – на 10.
Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 5 тыс. 786 тестов. Всего в стране проведено 7 млн 679 тыс. 920 тестов.
Более 1,57 млн белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них свыше 1,28 млн человек прошли полный курс вакцинации.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.08.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 24.08.2021
Курсы в банках
на 24.08.2021
Конвертация в банках
на 24.08.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте