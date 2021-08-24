В январе-июле 2021 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Витебской области перевезено 6,9 млн тонн грузов, или 95,9% к январю-июлю 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 1134,6 млн тонно-километров, или 105,4% к соответствующему периоду 2020 года.

Услугами пассажирского транспорта в январе-июле 2021 г. воспользовалось 89,6 млн человек, или 96% к аналогичному периоду 2020 года.

Пассажирооборот составил 665,5 млн пассажиро-километров, или 93,7% к уровню января-июля 2020 г.