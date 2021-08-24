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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ПРОВАЙДЕР ВПЕРВЫЕ «МЕНЯЕТ» ДОМЕНЫ НА БЕСПЛАТНЫЙ ХОСТИНГ


15:15 24.08.2021

Уникальная маркетинговая технология впервые реализована в Беларуси.

Хостинг-провайдер HostFly.by предложил «обменять» доменные имена на бесплатный хостинг. При этом отдавать свои домены клиентам не нужно, достаточно просто перенести их на обслуживание.

За «переезд» одного домена компания подарит месяц хостинга, за 6 - полгода, а за 12 доменов — один год бесплатного облачного хостинга.

Трансфер доменных имен — популярная услуга у владельцев интернет-проектов и веб-мастеров. Она упрощает процесс продления доменов, оформления бухгалтерских документов, открывает доступ к уникальным сервисам и услугам. Например, в HostFly.by впервые в Беларуси реализовано автопродление доменных имен при положительном балансе счета клиента. Эта технология защищает от случайной потери доменов, если продление не было оплачено вовремя.

«Трансфер доменов постепенно становится очень популярным инструментом для оптимизации бизнес-процессов. Многие клиенты понимают, что хостинг и обслуживание доменов — сопутствующие услуги, их проще получать на одной площадке. Со своей стороны, мы инвестируем в создание специальных сервисов, которые значительно повышают удобство отслеживания статусов доменных имен и их продление», - сказал руководитель проекта HostFly.by Александр Хмыль.

Говоря об «обмене» доменных имен на бесплатный облачный хостинг, глава проекта отметил, что цель акции — популяризация нового подхода к ведению интернет-проектов в Беларуси.

«Белорусы привыкли, что хостинг и обслуживание доменов — это разные услуги и они могут оказываться различными компаниями. Из-за этого теряются напоминания о необходимости продлить домен, возникает путаница с оплатой и бухгалтерской отчетностью. Мы хотим сформировать новое видение создания и реализации интернет-проектов, когда хостинг-провайдер удовлетворяет все потребности клиента, создает условия для бесшовной работы сайтов», - подчеркнул он.

Получить бесплатный хостинг за перенос доменов смогут все желающие. Хостинг-провайдер не стал ограничивать акционное предложение по времени, чтобы им смогло воспользоваться как можно больше владельцев интернет-ресурсов.
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