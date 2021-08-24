В январе-июле 2021 г. объем промышленного производства Витебской области в текущих ценах составил 11 381,8 млн рублей, или в сопоставимых ценах 101,9% к уровню января-июля 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 106,3%, в обрабатывающей промышленности – 102,3%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 100,7%, в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 97,6%.