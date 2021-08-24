Минская ТЭЦ-4 переведена на сжигание мазута.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе РУП «Минскэнерго», такое решение принято в связи с подготовкой к осенне-зимнему периоду и необходимостью проверки оборудования. Данные работы позволят обеспечить бесперебойное снабжение населения и промышленных потребителей тепловой и электрической энергией в отопительный период.

В филиале подчеркивают, что контроль выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на стационарных источниках выбросов осуществляется аккредитованной лабораторией филиала, а также в автоматическом режиме системой контроля выбросов, установленной на дымовой трубе № 2.