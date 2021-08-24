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ЭКОНОМИКА РБ
БЖД С 1 СЕНТЯБРЯ ВОЗОБНОВИТ КУРСИРОВАНИЕ ПОЕЗДА БРЕСТ-МОСКВА
13:50 24.08.2021
Белорусская железная дорога с 1 сентября 2021 года возобновит ежедневное курирование поезда № 28/27 Брест-Москва.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, поезд будет следовать через станцию Барановичи-Полесские.
В первый рейс поезд отправится из Бреста 1 сентября 2021 года в 18:23 и прибудет в столицу Российской Федерации в 9:23 следующих суток.
Из Москвы поезд будет отправляться со 2 сентября 2021 года в 23:30 и прибывать в Брест в 14:46 следующих суток.
Проезд поездами, курсирующими в сообщении с Россией, предусмотрено только для граждан Беларуси и Российской Федерации.
При этом граждане Беларуси, следующие в Российскую Федерацию железнодорожным транспортом, обязаны подтвердить наличие отрицательного результата лабораторного исследования на инфекцию COVID-19, выполненного не позднее, чем за 3 суток до даты пересечения границы, с использованием мобильного приложения «Путешествую без COVID-19», а также соблюдать масочный режим при нахождении на железнодорожных вокзалах и в поездах.
В настоящее время между Беларусью и Российской Федерацией организовано курсирование 13 пар международных пассажирских поездов по следующим направлениям: Минск-Москва, Минск-Адлер, Брест-Москва, Брест/Минск – Санкт-Петербург, Гомель-Москва, Полоцк-Москва, Гомель – Санкт-Петербург, Калининград-Москва, Калининград – Санкт-Петербург, Калининград-Адлер.
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