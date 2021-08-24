ЭКОНОМИКА РБ

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЙ БЕЛАРУСИ УЛУЧШИЛОСЬ

13:16 24.08.2021 Финансовое состояние сельскохозяйственных организаций Беларуси улучшилось. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде, за январь-июнь 2021 г. темп роста выручки от реализации сельскохозяйственных организаций составил 114,8 % к январю-июню 2020 г., прибыли от реализации продукции – 115,7%, чистой прибыли – 107,3%. Рентабельность продаж обеспечена на уровне 5,1%. Количество убыточных организаций сократилось на 10, сумма убытков таких организаций составила на 30%.