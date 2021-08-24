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ЭКОНОМИКА РБ
ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЙ БЕЛАРУСИ УЛУЧШИЛОСЬ
13:16 24.08.2021
Финансовое состояние сельскохозяйственных организаций Беларуси улучшилось.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде, за январь-июнь 2021 г. темп роста выручки от реализации сельскохозяйственных организаций составил 114,8 % к январю-июню 2020 г., прибыли от реализации продукции – 115,7%, чистой прибыли – 107,3%.
Рентабельность продаж обеспечена на уровне 5,1%.
Количество убыточных организаций сократилось на 10, сумма убытков таких организаций составила на 30%.
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