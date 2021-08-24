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ЭКОНОМИКА РБ


МИНСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН ПЕРЕХОДИТ НА ЗИМНИЙ РЕЖИМ РАБОТЫ


13:08 24.08.2021

С 25 августа 2021 года Минский метрополитен переходит на зимний режим работы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на первой и второй линиях интервал движения поездов в утренние часы «пик» (с 7:00 до 9:00) составит 2 минуты, а в вечерние часы «пик» (с 17:00 до 19:00, в пятницу – с 16:00 до 18:30) будет 2,5 минуты.

На третьей линии интервал движения поездов в утренние часы «пик» (с 7:00 до 9:00) и вечерние часы «пик» (с 17:00 до 19:00) составит 7 минут.

Расписание движения поездов до 6:00 и после 23:00 размещено на информационных досках в кассовых залах и в торцах пассажирских платформ каждой станции.

Станции открыты для приема пассажиров с 5:30 до 00:40.

Вестибюль №1 станции «Купаловская» (вход со стороны улицы К. Маркса) открыт для приема пассажиров с 7:00 до 21:00.

Для поездки с пересадкой на станциях «Октябрьская» – «Купаловская», «Площадь Ленина» – «Вокзальная», «Фрунзенская» – «Юбилейная площадь» перед окончанием работы метрополитена, рекомендуется прибывать на пересадочный узел не на последнем, а на предпоследнем поезде.
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