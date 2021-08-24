ЭКОНОМИКА РБ

ВРП ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ 2021 ГОДА ПОДРОС НА 1,4%

12:49 24.08.2021 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Витебской области за январь-июль 2021 г. в текущих ценах составил 8164,6 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 1,4% больше к уровню января-июля 2020 г.