Темой расширенного совещания Белгоспищепрома стали вопросы развития сахарной отрасли страны.

На Городейском сахарном комбинате собрались руководители и специалисты концерна «Белгоспищепром», Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Министерства экономики, облисполкомов, предприятий сахарной отрасли, а также Национальной академии наук Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Белгоспищепрома, участники встречи обсудили вопросы подготовки посевных площадей под сахарную свеклу, объемы финансирования осенне-полевых работ и перспективные направления глубокой переработки свеклы.

Руководители предприятий сахарной отрасли акцентировали внимание на вопросах технологического сопровождения возделывания культуры, прогнозах урожая, готовности свеклоприемных пунктов к сезону заготовки и переработки сахарной свеклы, а также ценах на побочную продукцию и обеспечение свеклосеющих хозяйств.

Кроме того, участники мероприятия посетили цех фасовки и склад готовой продукции Городейского сахарного комбината, смогли ознакомиться с состоянием посевов и технологией возделывания сахарной свеклы на полях СПК «Агрокомбинат Снов», ОАО «17 Сентября» и ОАО «Грицкевичи».