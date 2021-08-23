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ЭКОНОМИКА РБ
РАЗВИТИЕ САХАРНОЙ ОТРАСЛИ ОБСУДИЛИ НА РАСШИРЕННОМ СОВЕЩАНИИ БЕЛГОСПИЩЕПРОМА
11:47 24.08.2021
Темой расширенного совещания Белгоспищепрома стали вопросы развития сахарной отрасли страны.
На Городейском сахарном комбинате собрались руководители и специалисты концерна «Белгоспищепром», Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Министерства экономики, облисполкомов, предприятий сахарной отрасли, а также Национальной академии наук Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Белгоспищепрома, участники встречи обсудили вопросы подготовки посевных площадей под сахарную свеклу, объемы финансирования осенне-полевых работ и перспективные направления глубокой переработки свеклы.
Руководители предприятий сахарной отрасли акцентировали внимание на вопросах технологического сопровождения возделывания культуры, прогнозах урожая, готовности свеклоприемных пунктов к сезону заготовки и переработки сахарной свеклы, а также ценах на побочную продукцию и обеспечение свеклосеющих хозяйств.
Кроме того, участники мероприятия посетили цех фасовки и склад готовой продукции Городейского сахарного комбината, смогли ознакомиться с состоянием посевов и технологией возделывания сахарной свеклы на полях СПК «Агрокомбинат Снов», ОАО «17 Сентября» и ОАО «Грицкевичи».
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